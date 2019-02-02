Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ünal Karaman: Oyuncularımın kazanma adına verdikleri mücadele olumluydu

: Oyuncularımın kazanma adına verdikleri mücadele olumluydu

Teknik Direktörü , zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019 19:05
Ünal Karaman: Oyuncularımın kazanma adına verdikleri mücadele olumluydu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, rakip ile zor bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

Karaman, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu belirterek, "3 puan ligde bulunduğumuz konumu koruma ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme adına önemliydi. Kazanmak ve 3 puanı almak güzel. Bunun yanında Novak'ın, ayak parmağında bir kırık söz konusu, Uğurcan Çakır'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleye devam edeceğiz. Böyle maçlarda ikinci golü bulamazsanız, stres hiç bir zaman yakanızdan düşmüyor. Oyuncularımın kazanma adına verdikleri mücadele olumluydu" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünal Karaman: Oyuncularımın kazanma adına verdikleri mücadele olumluydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN