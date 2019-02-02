Yeni Malatyaspor - Kayserispor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maç saat 13:30'da başladı. Maçı Mete Kalkavan yönetiyor.
Karşılaşmayı beIN SPORTS 1'den canlı izleyebilir, sabah.com.tr'den de gelişmeleri takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR 0-0 KAYSERİSPOR
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Fabian, Chabake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Bifouma, Ömer Şişmanoğlu
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Hasan, Deniz, Umut, Chery, Kravets