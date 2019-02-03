Avrupa ara transferi sessiz sedasız bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in aksine Avrupa'nın büyük liglerinde ara transferde fazla hareket olmadı. Devre arası transfer döneminde harcanan toplamda 555 milyon 620 bin Euro son yılların en düşük rakamı oldu. Geçen sezon bu miktar 911 milyon, bir önceki sezon ise 655 milyon Euro seviyesindeydi. Avrupa'da harcamalara set çekilmesinde Finansal Fair-Play kurallarının büyük kulüpleri frenlemesinin büyük payı olduğu görülüyor. Özellikle bu büyük düşüşte geçen yıl adeta diğer ligleri talan eden Premier Lig ekiplerinin bu devre arasını daha sakin geçirmesinin payı büyük.Premier Lig, geçen Ocak ayını 477 milyon Euro'luk bonservis harcamasıyla domine etmişti. Bu yıl yalnızca 196 milyon Euro harcayan İngiliz ekiplerinin bu sakinliği para dolaşımını kısıtladı. Yalnızca Juventus ve Milan'daki santrfor hareketliliği Serie A'da bir kıpırdanmaya yol açıp 147 milyon Euro'luk bir harcamaya yol açtı ama La Liga 277 milyon Euro'dan 67 milyon Euro'ya gerilemesi dikkat çekti. Bundesliga'nın 73 milyonluk harcaması da 72'ye düştü.