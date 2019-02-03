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'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1’inci Ligin 20’inci haftasında Tetiş Yapı , sahasında konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 15:50
Elazığ'da gol sesi çıkmadı

29'uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aykut güzel bir kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi.

43'üncü dakikada ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Dauda'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet Sabri kornere çıkardı.

78'inci dakikada Lamina ceza sahası içerisine gönderdiği pasla buluşan Ahmet kaleciyi geçerek vuruşunda top dışarı gitti.

STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Sinan Dereci, Deniz Turgut, Baran Eraslan

TETİŞ YAPI ELAZIĞISPOR: Ahmet Sabri - Idrissa, Dialo Samba, Mustafa, Gökhan, Lamine (Dk. 85 Dersim) Tufan, Boubacar, Ahmet Burak, Cengizhan (Dk.46 Murat), Kadir (Dk.75 Emir)

GİRESUNSPOR: Kayacan - Aykut, Guy Lucien, Abiola, Muhammet (Dk.69 Yasin), Tevfik, Volkan (Dk.40 Djemoussa) Bahadır, Orhan, Savaş (Dk.63 Cristian) Emre

SARI KART: Kadir, Tevfik, Ahmet Sabri, (Tetiş Yapı Elazığıspor) - Orhan, Savaş, Bahadır, (Giresunspor)

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Elazığ'da gol sesi çıkmadı
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