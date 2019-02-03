Galatasaray, Birleşmiş Milletler gibi

Galatasaray'da yeni transferler Luyindama ve Mitroglou takımla sadece bir idmana çıkmalarına rağmen Alanyaspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Sarıkırmızılı takım geçen sezon Tudor döneminden sonra ilk kez bir maça yabancı 11'le başladı. Mariano'nun sakatlanıp, yerini Ömer Bayram'a bıraktığı 18. dakikaya kadar sahada Cimbom adına Türk oyuncu yoktu. Galatasaray, dün adeta Birleşmiş Milletler gibiydi. İlk 11'de Brezilya'dan 3, Uruguay, Norveç, Demokratik Kongo, Fas, Senegal, Nijerya, Cezayir, Yunanistan'dan 1'er futbolcu sarı-kırmızılı takım için ter döktü. Kenarda ise Hollandalı Donk oturdu. Kulübedeki 10 isimden 9'u ise kurallar gereği mecburen Türk oyuncuydu. Cimbom'da Nagatomo ve yeni transfer Diagne'nin de takıma katılımıyla yerli oyuncuların forma şansı daha da azalacak.

SAVUNMA S.O.S VERDİ

Süper Lig'de iki maç aradan sonra kalesinde gol gören Galatasaray, ecel terleri döktü. Sarı-kırmızılı takımda savunma hattı Alanyasporlu futbolcuların 32 orta yapmasına izin verirken Akdeniz ekibi, Galatasaray kalesine 13 de şut çekti. Buna karşın Galatasaray ise maçı 5 şut, 10 orta ile tamamladı.

BARIŞ ŞİMŞEK 7. KEZ VAR

Fatih Terim'in Atiker Konyaspor maçında "VAR profesörü" sözleriyle tepki gösterdiği Barış Şimşek, dün bir kez daha Galatasaray maçında görev aldı. Şimşek, bu sezon 7. defa sarı-kırmızılı takımın karşılaşmasında VAR hakemliği yaptı.

MAÇ BİTTİ BABASINA KOŞTU

Alanyaspor maçı öncesi Adana'ya gidip ağır hasta olan babası Talat Terim'i ziyaret eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından da ne yayıncı kuruluşa röportaj verdi ne de basın toplantısına katıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın bitiş düdüğü sonrası stattan ayrılarak yine babasının yanına gitti. Baba Terim'in sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi.

TARAFTARI YANLIŞ ANLADILAR!

Galatasaray taraftarı, santra öncesi "İmparator Fatih Terim" diye uzun süre tempo tuttu. Tecrübeli hoca tezahüratlara alkışlarla yanıt verdi. Terim'e yönelik tezahüratlar devam ederken tamamen yabancılardan kurulu sarı-kırmızılı 11, kendilerinin tribünlere çağrıldığını zannetti. Futbolcular hep birlikte tribüne giderek Galatasaraylı taraftarları selamladı. Bu durum, tribünlerde ve sosyal medyada esprilere neden oldu.