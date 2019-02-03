Hugo’dan sevgilerle

MUHTEŞEM PERFORMANS ABDÜLKADİR
Ömür'ün şık pasında rakiplerinden sıyrılarak golü atan Hugo Rodallega, Trabzonspor'un son 6 lig maçının 5'inde skora katkı yaptı. Bu karşılaşmalarda 4 kez ağları havalandırırken, 1 de asist yapan Kolombiyalı, toplamda 10 gole ulaşarak takımın en çok skor üreten ismi oldu. ŞOK! İKİ SAKAT
Ankaragücü maçından 3 puan alan Trabzonspor iki sakatlıkla sarsıldı. 57'de oyundan çıkarak hastaneye kaldırılan Novak'ın sol ayak başparmağı kırıldı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın da sol arka adalesinde yırtık meydana geldiği bildirildi. İki futbolcu da kupadaki Ümraniye ve hafta sonu ligde oynanacak Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. İKİNCİ GOLÜ ATMALIYDIK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu söyledi. Karaman, "Ligde bulunduğumuz pozisyonu korumak ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme noktasında önemli bir maçtı. Kazanmak ve 3 puan almak güzel"
dedi. Sakatlıklarla ilgili sıkıntılarla uğraştıklarına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Novak ve Uğurcan'ın durumlarını takip ediyoruz. Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz. Böyle maçlarda ikinci golü bulamazsanız o stres maç boyunca yakanızdan düşmüyor"
ifadesini kullandı. TFF'YE TEPKI!
Başakşehir maçındaki kötü tezahürat nedeniyle 27 bin taraftarın kartlarına bloke cezası verilmesi nedeniyle dün tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) binasına yürüdü ve hem cezayı hem de son haftalardaki hakem hatalarını protesto etti.