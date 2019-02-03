Hugo’dan sevgilerle

BUGÜN NELER OLDU

Ömür'ün şık pasında rakiplerinden sıyrılarak golü atan Hugo Rodallega, Trabzonspor'un son 6 lig maçının 5'inde skora katkı yaptı. Bu karşılaşmalarda 4 kez ağları havalandırırken, 1 de asist yapan Kolombiyalı, toplamda 10 gole ulaşarak takımın en çok skor üreten ismi oldu.Ankaragücü maçından 3 puan alan Trabzonspor iki sakatlıkla sarsıldı. 57'de oyundan çıkarak hastaneye kaldırılan Novak'ın sol ayak başparmağı kırıldı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın da sol arka adalesinde yırtık meydana geldiği bildirildi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu söyledi. Karaman,dedi. Sakatlıklarla ilgili sıkıntılarla uğraştıklarına da değinen tecrübeli çalıştırıcı,ifadesini kullandı.Başakşehir maçındaki kötü tezahürat nedeniyle 27 bin taraftarın kartlarına bloke cezası verilmesi nedeniyle dün tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) binasına yürüdü ve hem cezayı hem de son haftalardaki hakem hatalarını protesto etti.