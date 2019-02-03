İki cezalı bir de sakat

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray dün gece iki kart cezalısı bir de sakat verdi. Brezilyalı sağ bek Mariano 17. dakikada kendini yere bıraktı ve sağlık ekibinin kontrolü sonrası yerine sol bek Ömer Bayram oyuna girdi. Bu değişiklikle Linnes de sol bekten sağ beke geçti. Sağ arka adalesinden sakatlanan Mariano'nun bugün MR'ı çekilecek ve kesin durumu belli olacak. Ayrıca Fernando ve oyuna ikinci yarıda giren Sinan Gümüş gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. İki futbolcu da Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek