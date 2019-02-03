Marcao’dan öz eleştiri

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Marcao, Alanyaspor karşısında iyi mücadele etmediklerini söyledi. Alanyaspor'un 4 ciddi atağını uzaklaştırıp, 6 tane de ikili mücadele kazanan Marcao, "Bu zamana kadar iyi oynayan bir takım vardı. Ancak bugün (dün) o takım sahada yoktu. İyi oynamadık. Biz büyük bir takımız, hedefimiz şampiyonluk. Deplasmanda 1 puan belki de kıymetli, zaman gösterecek" diye konuştu. İlk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Mitroglou ise, tek idmanla maça çıktığını ve kolay olmadığını belirtti. Yunanlı yıldız, "Bir kere idmana çıktım, bu kolay değil. İstemediğimiz bir sonuç oldu. Sonuçtan ötürü üzgünüm. Performansım en iyisi değildi ama sadece bir kere takımla idmana çıktım. Daha iyisi olacak. Önemli olan takımın şampiyonluğu. Şans geldiği sürece gol atmaya çalışacağım" dedi.