Tolgay Arslan: Beşiktaş beni geri çağırdı ama..

İlk kez sarı-lacivertli formayı giydiği Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe formasını öpen, karşılaşmanın ardından da "Beşiktaş'ın armasını hiç öpmedim" diyen Tolgay Arslan, transfer sürecinde yaşadığı sıkıntıları anlattı. Beşiktaş'a dönmek için teklif aldığını dile getiren Tolgay, "Ancak bunu düşünmedim bile. Ya Fenerbahçe formasını giyecektim ya da kadro dışı kalacaktım. Fenerbahçe için her şeyi, kadro dışı kalmayı bile göze aldım. Bir sözüm vardı ve onun arkasında durdum. Son günler oldukça stresliydi. Menajerim, 'Diğer teklifleri değerlendirelim' dedi. Ama ben sadece Fenerbahçe'de oynayacağımı söyledim. 3.5 ay tek başıma çalıştım. Beşiktaş'ta ikinci takımla bile idmana çıkarmadılar. Fenerbahçe formasını sırtıma geçirdiğimde çok duygulandım. Bir basın toplantısı düzenleyip Beşiktaş'la ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim ve bu konuyu kapatacağım" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜRÜM DESTEKLEYENLERE!

Tolgay Arslan, sosyal medyadan Beşiktaş'a teşekküründe başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in adlarını anmamasıyla ilgili soruya da şu cevabı verdi: "Sadece beni destekleyen insanlara teşekkür ettim. O benim için yeterli."

KAGAWA KADRODA

Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı Antalya maçının kadrosuna yeni transfer Shinji Kagawa da dahil edildi. Şenol Güneş'in, Japon yıldızı yedek soyunduracağı ve maçın gidişatına göre oyuna alacağı belirtildi. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Quaresma ve Burak yok. Cezası biten Vida ise 11'de

BILD'E DAVA

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu yazdı. Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden Bild'i yalanlama açıklaması yaparken, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

YÜREĞİN VARSA YÜZÜME SÖYLE!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eleştirilere sert çıktı: "Çıkın aday olun. Bunun ayıbı yok ki. Kimsiniz? Bir anlatın... Bilmem neyin şoförü Beşiktaş'ta kanaat önderi olmuş. Boş gezen adamlar gelmişler beni irdeliyorlar. Bana söyleyebileceğin bir yüreğin varsa gel yüzüme söyle. Beşiktaş kimsenin babasının malı değil. Benim de bir dönemim kaldı. Benden sonra bir başkan gelecek ve gelmelidir de. Ancak ayak oyunlarıyla olmaz."