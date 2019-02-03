Yeni Malatya düşüşte

Kayserispor, deplasmanda oynamasına rağmen ilk golü bulan taraf oldu. 13. dakikada sağ kanada atılan uzun topla hareketlenen Deniz, ceza sahasına ortasını yaptı. Kravets, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sol köşeye gönderdi: 0-1
. Ev sahibi takım, 18. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic, yaklaşık 25 metreden sert bir vuruşla kaleci Farnolle'yi avladı: 1-1
. 33. dakikada Aleksic bir kez daha ağları sarstı. Ancak VAR sistemi, Guilherme'nin ofsaytta olduğunu tespit edince gol verilmedi. Oyunun genelinde daha etkili olan Yeni Malatyaspor yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince beraberliğe razı oldu: 1-1.