Yeni Malatya düşüşte

BUGÜN NELER OLDU

Kayserispor, deplasmanda oynamasına rağmen ilk golü bulan taraf oldu. 13. dakikada sağ kanada atılan uzun topla hareketlenen Deniz, ceza sahasına ortasını yaptı.. Ev sahibi takım, 18. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen. 33. dakikada Aleksic bir kez daha ağları sarstı. Ancak VAR sistemi, Guilherme'nin ofsaytta olduğunu tespit edince gol verilmedi. Oyunun genelinde daha etkili olan Yeni Malatyaspor yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince beraberliğe razı oldu: 1-1.