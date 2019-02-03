Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yeni Malatya düşüşte

Yeni düşüşte

Üst sıralar için mücadele eden sarı-siyahlı ekip, F.Bahçe mağlubiyetinin ardından evinde ile berabere kalıp 2 haftada 5 puanı çimlere gömdü

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Yeni Malatya düşüşte
Kayserispor, deplasmanda oynamasına rağmen ilk golü bulan taraf oldu. 13. dakikada sağ kanada atılan uzun topla hareketlenen Deniz, ceza sahasına ortasını yaptı. Kravets, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sol köşeye gönderdi: 0-1. Ev sahibi takım, 18. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic, yaklaşık 25 metreden sert bir vuruşla kaleci Farnolle'yi avladı: 1-1. 33. dakikada Aleksic bir kez daha ağları sarstı. Ancak VAR sistemi, Guilherme'nin ofsaytta olduğunu tespit edince gol verilmedi. Oyunun genelinde daha etkili olan Yeni Malatyaspor yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince beraberliğe razı oldu: 1-1.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Malatya düşüşte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN