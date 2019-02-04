6 patlar Beşiktaş

BUGÜN NELER OLDU

Ljajic (p), Dorukhan ve Atiba ile ilk yarıda skoru garantiye aal n siyah-beyazlı ekibe ev sahibi takımdan Salih de ters vuruşla skor katkısı sağladı. Kagawa oyuna girer girmez 3 dakika içinde iki kez ağları sarstı. Antalya gollerini Doukara ve Chico ile buldu. Galibiyete rağmen Beşiktaş'ın liderle arasındaki puan farkı 11'de kalsa da 2. sıradaki G.Saray'la 3'e düştü.Maçın ardından Beşiktaş taraftarı takımı tribüne çağırdı. Üçlüyü ise Kagawa çektirdi. Japon yıldıza üçlüyü Lens öğretti.Maçın 31. dakikasında Gökhan Gönül, kaleci Boffin tarafından düşürüldü. Hakem VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. Atışı Ljajic kullandı. Boffin'den dönen topu Güven tamamladı. Hakem, VAR uyarısıyla oyuncular atış öncesi ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. 35. dakikada Ljajic bu kez çerçeveyi bulmayı başardı.Bizzat Şenol Güneş tarafından performansı eleştirilen Adem Ljajic, 2019'da çıktığı 3 lig maçında 1 gol atıp, üç asist yaptı. Siyah-beyazlı formayla 2018'de oynadığı 11 lig karşılaşmasında ise 2 gol atıp bir de gol pası vermişti.Adem Ljajic, Antalyaspor karşısında sezonun en iyi futbolunu çıkardıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bir iyi, bir kötü bize yakışmıyor. Kagawa aramıza katıldığı için çok mutluyum. Onunla birlikte oynayabilirim"Beşiktaş'ın orta sahadakiemektarsavaşçısı AtibaHutchinson,342 günlükgol hasretineAntalyasporkarşısında sonverdi. Kanadalı yıldız,bundan öncekison golünü 26 Şubat2018'de deplasmanda1-1 biten Konyaspormaçında kaydetmişti.Beşiktaş'ta 3.5 ay kadro dışı kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, siyah-beyazlı formayla 4.5 sezonda 131 resmi maça çıkmış ve toplamda 3 kez ağları sarsmıştı. Son dönemde Arslan'ın görev bölgesinde oynayan Dorukhan Toköz ise 14 karşılaşmada bu rakama ulaştı. Üst üste üç maçta ağları sarsan 22 yaşındaki yıldız futbolcu bir de asist yaptı. Ayrıca daha önce çıktığı 129 karşılaşmada attığı gol sayısına da 3 maçta ulaştı.Beşiktaş, Süper Lig'de Aralık 2004'teki Akçaabat Sebatspor maçından bu yana (6-1) ilk kez bir maçta 6 gol attı.