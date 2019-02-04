Aykut Kocaman: Organize kaosu yarattılar

Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da şiddetle galibiyete ihtiyacı olduğu bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Kocaman, Bursaspor'un ligdeki durumundan dolayı kendilerinin yararlanabileceği zaafları devre dışı bıraktığını vurgulayarak, "İlk 25-30 dakikalık periyot düşündüğümüz şekilde geçti. Öne geçecek fırsatları da yakaladık. Düşündüğümüz gibi çıkışlar yaptık. Bütün halinde oynadık. Bu da büyük bir avantaj getirdi." diye konuştu.

"ORGANİZE KAOSU YARATTILAR"

Maçta öne geçme fırsatı da yakaladıklarının altını çizen Kocaman, şöyle konuştu:

"Bursaspor'un ön taraftaki şiddet içeren baskıyla beraber paslarımız daha çok uzun ve zorlama paslara döndü. Bu, Bursaspor'un tam istediği bir ortamdı. Organize kaosu yarattılar. Enerji dolu oyuncularıyla beraber maçı bizim kalemize doğru götürdüler. Yaptığımız penaltı acemiceydi ve haklıydı. Şansla beraber oyuna tutunduk. İkinci yarı düşündüğümüz oyun planını nispeten başardık. Topu biraz daha oyunda tutmaya başladık. Bursaspor'un baskısını nispeten kırdık. Bursaspor, direk ataklarla yüksek toplarla kalemize geldi ve çok zorladı. Yine de maçın son döneminde çok net galibiyete yakın pozisyonları değerlendiremedik. İki takımın da istemediği oldu. Bizim adımıza böyle bir maçta yenilmeden dönmek sevindirici."