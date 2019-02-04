Bana müsaade

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun en iddialı takımı Medipol Başakşehir, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüyor. Ligin son sırasındaki Akhisarspor ile dün deplasmanda karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler, 3-0 kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.Bu galibiyetle birlikte puanını 44'e çıkaran Başakşehir, zirvede en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki farkı 8'e çıkararak çok önemli avantaj elde etti.Akhisarspor karşısında üç asistle maçın kahramanı olan Edin Visca, bu sezon 8 kez ağları havalandırırken, 11 go l pası verdi. Ligin en skorer isimleri arasında yer alan Bosna Hersekli futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde Messi ve Hazard'ı (10) geçerek en çok asist yapan oyuncu oldu.