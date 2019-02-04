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'da, taraftarına sıkı arama

Konya'dan - maçı için 'ya gelen taraftarlar şehrin girişinde didik didik arandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 19:06
Bursa'da, Atiker Konyaspor taraftarına sıkı arama

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan 20'nci haftanın kapanış mücadelesi Bursaspor-Atiker Konyaspor maçı için Konya'dan gelen taraftarlar, Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde kontrol edildi.

Polis ve Jandarma ekipleri tarafından teker teker aranan 11 otobüsteki 500 taraftar, daha sonra otobüslerine bindirilerek kontrollü şekilde bırakıldı.

Aramalarda kesici aletlere el konulurken, Jandarma Özel Harekat ekipleri de aramaya eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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Bursa'da, Atiker Konyaspor taraftarına sıkı arama
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