CANLI | Bursaspor - Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayan ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

BURSASPOR 0-0 ATİKER KONYASPOR

İLK 11'LER

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Tunay, Umut Nayir

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Zuta, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Ömer Ali, Jahovic