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ve 2 haftadır kayıp

ve , iki hafta önce görev aldıkları - maçından sonra profesyonel liglerdeki hiçbir karşılaşmada görev alamadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 16:55
Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler 2 haftadır kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, 20 Ocak Pazar günü sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olmuştu. Söz konusu mücadelede en fazla konuşulan ise hakemler oldu.

Müsabakada düdük çalan Halil Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus, özellikle bordo-mavili camia tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bu yaşananların ardından Merkez Hakem Kurulu da (MHK), Meler ve Aydınus'u iki haftadır hiçbir müsabakaya atamadı.

Fırat Aydınus, sadece yine aynı haftada oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında Video Yardımcı Hakem görevinde bulunmuştu. Halil Umut Meler, bugüne kadar hakem, VAR ve AVAR olarak ligde toplamda 21 maçta görev aldı. Meler, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında da VAR hizmeti vermişti. 45 yaşındaki Aydınus ise Süper Lig'de toplamda 28 karşılaşmaya atandı.

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Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler 2 haftadır kayıp
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