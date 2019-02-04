Fransa’da gündem Mitroglou

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou'nun sarı-kırmızılı formayla oynadığı ilk maçtaki kötü futbolu Fransa'da da gündem oldu. Alanyaspor'a karşı 55 dakika oyunda kalan Yunan forvet ile ilgili ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Mitroglou, Galatasaray'da siftah yapamadı" yorumunu yaptı. France Football dergisi ise yıldız isimle ilgili olarak yaptığı haberde,başlığını kullandı.