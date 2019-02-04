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’da gündem Mitroglou

’ın Yunan forvetinin çıktığı ilk maçta etkisiz kalması Fransız basınında geniş yankı buldu

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Fransa’da gündem Mitroglou
Galatasaray'ın Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou'nun sarı-kırmızılı formayla oynadığı ilk maçtaki kötü futbolu Fransa'da da gündem oldu. Alanyaspor'a karşı 55 dakika oyunda kalan Yunan forvet ile ilgili ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Mitroglou, Galatasaray'da siftah yapamadı" yorumunu yaptı. France Football dergisi ise yıldız isimle ilgili olarak yaptığı haberde, "Mitroglou için G.Saray ile utangaç başlangıç" başlığını kullandı. Dergi, Mitroglou'nun rakip ceza sahasının çok uzağında kaldığını yazdı.
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Fransa’da gündem Mitroglou
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