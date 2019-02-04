Kostas Mitroglou, Marcao, Luyindama ve Mbaye Diagne gibi isimleri transfer eden Galatasaray'da tüm hesaplar lig ve kupa şampiyonluğu üzerine yapıldı. Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorularının cevaplarını özel olarak hazırladık. Hatayspor, TFF 1.Lig'de zirveye oynuyor ve bu sezonki performansı tüm otoriteler tarafından alkışlanıyor.

Galatasaray - Hatayspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 6 Şubat Çarşamba akşamı oynanacak. Bu maç A2'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın başlama saati ise; 20:30 olarak açıklandı.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: İsmail Çipe, Linnes, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Ryan Donk, Selçuk İnan, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Sinan Gümüş, Kostas Mitroglou

HATAYSPOR: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Hamidou Maiga, Mesut Caytemel, Kubilay Sönmez, Sadio Diallo, Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ, Dmytro Korkishko, Mirkan Aydın