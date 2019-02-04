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'da teknik direktör adayları belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ’da Ümit Özat’ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalar başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 17:29
Giresunspor'da teknik direktör adayları belli oldu

Yeşil-beyazlı ekibin Basın Sözcüsü Ferhat Karademir yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızla sürdüğünü ifade etti.

Şu ana kadar Hakan Kutlu, Bayram Bektaş, Yalçın Koşukavak, Mesut Bakkal ve Yusuf Şimşek ile temasa geçtiklerini kaydeden Karademir, "Sezon ortası, birçok hocamız kulüplerde. Boşta olan hocalarımızı değerlendiriyoruz. Teknik direktör konusunda birçok hocayla görüşmelerimiz var ama şu an olumlu ya da olumsuz bir şey diyemem. Anlaşma aşamasında, Ümraniye maçına yetiştirmeye çalışacağız ama yetişmez ise altyapı hocalarımız takımı hazırlayıp maça çıkacak" dedi.

Ferhat Karademir son olarak, "Artık dördüncü hocamız olacak, hata yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giresunspor'da teknik direktör adayları belli oldu
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