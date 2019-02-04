Maicon’a yeni teklif geldi!

BUGÜN NELER OLDU

CHRISTIAN Luyindama'nın transferi sonrası yabancı sayısı 15'e yükselen Galatasaray, Maicon'un sözleşmesini askıya almıştı. Çin ve Japon kulüplerinin radarına giren Brezilyalı savunmacıya yeni bir talip çıktı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr Kulübü tecrübeli defans oyuncusunu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.Alanyaspor maçında beraberlik golünü atan Sofiane Feghouli konusunda Fatih Terim haklı çıktı. Terim, ara transfer dönemi öncesinde yönetime sunduğu raporda, "Feghouli gönderilmesin" demişti. Rodrigues ve Ozan Kabak'ı satan, Belhanda için pazarlıklar yapan sarı-kırmızılı kulüpte Cezayirli yıldıza gelen teklifler değerlendirmeye alınmadı. İyi bir devre arası kampı geçiren Feghouli, ikinci yarının başlamasıyla Fatih Terim'in saha içi lideri oldu. Göztepe deplasmanında golü hazırlayan Feghouli, Alanya'da ağları havalandırdı.