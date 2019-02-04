Son dakika: Giresunspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

Giresunspor devre arası kampında Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Ümit Özat ile de yollarını ayırdı. Yeşil Beyazlı kulüpten yeni teknik direktör ile bir açıklama yapılmadı.

Ümit Özat, Giresunspor'un başında 3 lig maçına çıktı. Yeşil beyazlılar bu maçlarda 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

ÜMİT ÖZAT: "GİRESUNSPOR'DAN AYRILMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ümit Özat, hiçbir maddi beklenti talep etmeden Giresunspor'dan ayrıldığını ifade etti.



Ümit Özat'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Sevgili Başkana, Yönetim Kuruluna ve bütün personele bugüne kadar göstermiş oldukları ilgiden, alakadan dolayı teşekkür ederim. Çok kısa bir zaman önce göreve başladığım Giresunspor'dan karşılıklı konuşarak hiçbir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım."

KULÜP BAŞKANI SACİT ALİ EREN: "ÜMİT ÖZAT İLE YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren ise yaptığı yazılı açıklamada, Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirtti.

Eren, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce kulübümüzde göreve başlayan değerli hocamız Ümit Özat ile hiçbir maddi beklentisi olmaksızın karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz."

Karadeniz temsilcisinde bu sezon göreve gelen üçüncü teknik adam olan Ümit Özat, takımın başında ligde sadece 18. haftada Eskişehirspor, 19. haftada Osmanlıspor ve 20. haftada da Tetiş Yapı Elazığspor maçlarına çıktı.

Giresunspor bu karşılaşmalarda, evinde Osmanlıspor'a 2-0 kaybederken, Eskişehirspor ve Tetiş Yapı Elazığspor ile de deplasmanda golsüz berabere kaldı.