Tolgay kötü değil!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Göztepe maçının ardından
yaptığı açıklamalarla tepki çeken eski
öğrencisi Tolgay Arslan'ın sözlerinin hatırlatılması
üzerine, "Tolgay Arslan'ın gittiği takımda başarılı olacağını düşünüyorum" dedi. Güneş, şunları söyledi: "Bütün oyuncuları seviyorum, hatasıyla, sevabıyla. Gülü seven dikenine katlanır, gülü değerli yapan da dikenidir. Dikensiz gül istiyorsan, gidersen cennette bulursun."
Tolgay'ın zaman zaman düşüncelerini anlatırken
yanlış ifadeler kullandığını söyleyen
tecrübeli teknik adam, "Tolgay kötü bir insan değil. Tolgay iyi düşünceleri olan, bunları yanlış kullansa bile takım için savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Tolgay ile daha önce düğünde de beraber olduk, geldi, görüştük, bir şey yok"
dedi.