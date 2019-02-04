Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tolgay kötü değil!

Tolgay kötü değil!

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019
Tolgay kötü değil!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken eski öğrencisi Tolgay Arslan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Tolgay Arslan'ın gittiği takımda başarılı olacağını düşünüyorum" dedi. Güneş, şunları söyledi: "Bütün oyuncuları seviyorum, hatasıyla, sevabıyla. Gülü seven dikenine katlanır, gülü değerli yapan da dikenidir. Dikensiz gül istiyorsan, gidersen cennette bulursun." Tolgay'ın zaman zaman düşüncelerini anlatırken yanlış ifadeler kullandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Tolgay kötü bir insan değil. Tolgay iyi düşünceleri olan, bunları yanlış kullansa bile takım için savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Tolgay ile daha önce düğünde de beraber olduk, geldi, görüştük, bir şey yok" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Tolgay kötü değil!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN