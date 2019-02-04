Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzonspor - Ümraniyespor maçı a2'den canlı yayınlanacak.

Bordo-mavililer, rövanş maçı için avantajlı bir sonuç almaya çalışacak.

İLK 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Bordo-mavililerde bu maçta sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan forma giyemeyecek. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Novak ile Uğurcan'ın da sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman bu maçta kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Karaman'ın son maçta sakatlanan Uğurcan'ın yerine Arda, Novak'ın yerine ise Ibanez'e görev vereceği öğrenildi. Karaman'ın, Toure ile Nwakaeme'yi de bu maçta dinlendirerek bu oyuncuların yerine Hosseini ile Amiri'ye forma vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığının ardından topla çalışmalara başlayan Sosa'nın da yapılacak son kontrollere göre maç kadrosuna alınabileceği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Amiri- Rodallega



SAKAT: Onazi, Pereira, Novak, Uğurcan.



CEZALI: Yok