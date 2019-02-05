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'da dönemi

Spor Toto 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan , Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 15:08
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Adana Demirspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırmıştı.

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Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi
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