Ahmet Taşyürek: Tatlı bir rüyada mücadele ediyoruz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, lig ve kupayı bir arada getirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Futbol kenti Trabzon'da olmaktan bu sahada mücadele etmekten dolayı çok mutlu ve onurluyuz. Biz bir alt ligin takımı olarak Fenerbahçe arkasından Trabzonspor tatlı bir rüyada mücadele ediyoruz. Bu uykudan uyanmak istemiyoruz. Ama zor ikisini de götürmeye çalışıyoruz. Baktığınız zaman Trabzonspor'un da sakatlıkları var. Kadro anlamında kendisinden beklenen genişliği yok. Ama çıkan oyuncuları hepsi birer kalite.

"Her açıdan bizden üstün oyuncular. Kupa boyunca savunmayı iyi yapan bir takımız. Bugün geçişleri iyi yapamadık. Sonuçlandırmada birkaç defa sorun yaşadık. Çocuklara bu yoğun programda üst üste oynadıkları maçlardan dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor kalesinde gencecik Arda vardı heyecanlıydı ilk maçına çıktı onu tebrik ediyorum. Türk futbolu adına bir kazanç diye düşünüyorum" dedi.