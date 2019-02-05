Trabzonspor fırtınası kasırgaya dönüştü

Süper Lig'in 20. haftasını 3 puanla kapatan Trabzonspor, 25 Kasım'da oynadığı Fenerbahçe maçından bu yana aldığı sonuçlarla ligin zirvesine yerleşti. Bordo-mavililer son 8 haftada 5 galibiyet (F.Bahçe, Kayseri, Konya, Rize, A.Gücü) 2 beraberlik (Beşiktaş, Sivas) ve 1 yenilgi (Başakşehir) ile 2,13 puan ortalamasına ulaştı ve Başakşehir ile birlikte en başarılı takım konumuna geldi. Üst sıralarda kendisine yer edinen Ünal Karaman'ın öğrencileri, bu süreçte attığı 17 gol ile de 18 takım arasında Beşiktaş'ın (18) ardından en fazla gol atan 2. takım oldu.

ÇOK GOL ATTI, AZ GOL YEDİ

Burak ve Onur ile yollar ayrıldıktan sonra performansını yükselten Trabzonspor, ligin ilk 12 haftasını 10. sırada kapatmıştı. Bordo-mavililer bu süreci 16 puanla kapatırken, son 8 haftada topladığı 17 puanla ilk 12 haftanın üzerine çıkmayı başardı. Fırtına en büyük değişimi ise yediği gol sayısında yaşadı. İlk 12 haftada kalesinde 18 gol gören Trabzonspor, son 8 haftada 9 gol yerken, maç başına gol yeme ortalamasını 1.5'ten 1.12'ye düşürdü.

UĞURCAN, G.SARAY MAÇINDA OYNAYABİLİR

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirten Güven, ''Çekilen MR'ı sonrası tedavisine başlanmış olup yarın (bugün) oynayacağımız Ümraniyespor karşılaşmasında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise daha sonra netleşecektir" diye konuştu.