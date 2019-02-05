Hovarda Bursaspor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Bursaspor, misafiri Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.43. dakikada kazanılan penaltıyı Umut Nayir, direğe nişanladı... 75. dakikada Saivet'in attığı gol ise öncesinde Konyaspor kalecisi Serkan'a faul olduğu gerekçesiyle VAR uyarısı sonrası iptal edildi.