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Hovarda

Timsah, penaltı kaçırdığı, bir golünün VAR kararıyla iptal edildiği gecenin sonunda Konya ile golsüz berabere kaldı

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Hovarda Bursaspor
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Bursaspor, misafiri Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Timsah, karşılaşma boyunca 17 kez rakip kaleyi yoklamasına, ceza sahasına 34 orta yapmasına karşın ağları havalandıramadı. 43. dakikada kazanılan penaltıyı Umut Nayir, direğe nişanladı... 75. dakikada Saivet'in attığı gol ise öncesinde Konyaspor kalecisi Serkan'a faul olduğu gerekçesiyle VAR uyarısı sonrası iptal edildi. Konyaspor ise defansın arkasına atılan uzun toplarla yakaladığı müsait pozisyonları gole çeviremedi.
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Hovarda Bursaspor
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