Kadıköy planı!

BUGÜN NELER OLDU

Alanya beraberliği sonrası lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, puan kaybetme kredisini doldurdu. Teknik heyet ve futbolcular, aralarında yaptıkları değerlendirmede, 28. haftadaki F.Bahçe derbisine kadar ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakalama hedefi koydu. Bu iki aylık periyotta Türk Telekom Stadı'nda sırasıylakonuk edecek Galatasaray, deplasmandaile karşılaşacak. 7'de 7 hedefi koyan Aslan, bir yandan da rakibi Başakşehir'in kaybetmesini bekleyecek.GALATASARAY'IN uzun süredir yolunu gözlediği Emre Akbaba, dün takımla çalışmalara başladı. Emre, 28 Eylül 2018'de BB Erzurumspor ile oynanan lig maçında sol ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olmuştu. 26 yaşındaki milli futbolcu kendisini hazır hissetmesi halinde Trabzonspor kadrosuna alınacak.LİSANSI askıya alınan Maicon 1.5 yıllığına Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a kiralandı. Brezilyalı stopere 2020'ye kadar ödenmesi gereken 3.3 milyon Euro ücreti üstlenen Al-Nassr,