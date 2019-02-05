Kagawa tüm dünyada manşetlerde

Beşiktaş'ın transferin son gününde Dortmund'dan 6 aylığına kiraladığı Shinji Kagawa ilk maçta tüm dünyayı kendine hayran bıraktı… Sadece iki idmana çıktığı için teknik direktör Şenol Güneş'in Antalyaspor deplasmanında yedek soyundurduğu ve 81. dakikada skor 4-1'ken Ljajic'in yerine oyuna aldığı Japon yıldız, 3 dakikada klasını konuşturdu. Oyuna girdikten 19 saniye sonra ayağına gelen ilk topta golü bulan ve Süper Lig tarihinde gol atan ilk Japon olan 29 yaşındaki oyuncu, dün dünyanın dört bir yanında performansıyla hem kendini hem de Beşiktaş'ı manşetlere taşıdı.

AVRUPA

DER WESTEN (ALMANYA): Transferin son gününde Hannover yerine Beşiktaş'ı seçen Kagawa, çılgın bir başlangıç yaptı.

SPORT1 (ALMANYA): Kagawa Türkiye'de turboya takarak başladı.

BİLD (ALMANYA): Kagawa çılgınlığı… Dev bir gösteri sergiledi.

DAİLY MAİL (İNGİLTERE): Kagawa ilk maçında, 3 dakikada attığı 2 golle yıldızlaştı.

TUTTOMERCATO (İTALYA): Kagawa ilk maçında alevler içinde.

SPORT EXPRESS (RUSYA): Kagawa'dan üç dakikada yıkıcı başlangıç.

L'EQUİPE (FRANSA): Kagawa Beşiktaş'taki ilk maçında duble yaptı. Japon yıldız mükemmel bir başlangıca imza attı.

VOETBALL (HOLLANDA): Kagawa "rüya başlangıç" tanımını daha yüksek seviyeye taşıdı.

ASYA

NİKKANSPORTS (JAPONYA): Türkiye'de herkesi şaşırtan siftah. 82. dakikada bir deneme için oyuna girmişti ama iki şutla farkını ortaya koydu, kendini ispatladı.

MAİNİCHİ (JAPONYA): Kagawa Beşiktaş'taki ilk maçında duble yaptı.

HYPEBEAST (JAPONYA): Kagawa gösteri yaptı. Yeteneklerini sergiledi.

BOLA SPORT (ENDONEZYA): Kagawa 4 dakikada 2 gol attı, dünyanın gündemine oturdu.

G.AMERİKA-ABD

ESPN (BREZİLYA): Beşiktaş Antalyaspor'u, yeni transferi Kagawa'nın iki golüyle mağlup etti.

AP (ABD): Kagawa Ekim ayından sonra forma giydiği ilk maçında duble yaptı.

AFRİKA

GOAL (G.AFRİKA): Kagawa ilk maçında hemen etki yarattı. İki gol birden bulan Kagawa ilk golüyle rekora imza attı. Takımının ligdeki durumunu geliştirmeye odaklandı.

4 YENİ BUGÜN İMZA ATIYOR

Beşiktaş devre arasında renklerine kattığı 4 oyuncu için bugün basın önünde toplu imza töreni yapacak. Başkan Fikret Orman'ın da katılacağı tören, Vodafone Park'ta saat 14.00'te başlayacak. Shinji Kagawa (6 ay), Burak Yılmaz (1.5+1 yıl), Isimat Mirin (3.5 yıl) ve Muhayer Oktay (4.5 yıl) imza atacak.

"KARAR SHİNJİ KAGAWA'NIN"

Antalyaspor, filelerini 3 dakika içerisinde 2 kez sarsan ve Beşiktaş taraftarının kalbinde taht kuran Shinji Kagawa'nın merak edilen 'opsiyon' maddesine menajeri açıklık getirdi. NTV'ye konuşan Necdet Ergezen, Japon futbolcunun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun yer almadığını belirterek, "Satın alma opsiyonu yok. Fakat Kagawa kalmak isterse Dortmund'un zorluk çıkaracağını sanmıyorum. Alman ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalacak. Beşiktaş için avantaj olabilir. Kagawa kalmak isterse iki kulüp anlaşabilir" dedi.

Q7 İÇİN SON ŞANS ABD

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca takımda kalan Quaresma ayrılığın eşiğinde. Portekizli futbolcunun menajeri Rui Costa, Suudi Arabistan'a giderek iki ayrı kulüple görüştü ancak burada transfer dün sona erdiği için anlaşma sağlanamadı. ABD'den Orlando City'nin gündeminde olan Quaresma'ya bir kulübün daha ilgisi var. Bu görüşmeler sonrası durumu netlik kazanacak.