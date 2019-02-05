Diagne'nin cezası ne zaman bitiyor? Mbaye Diagne Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Ara transfer döneminin son günlerinde 10 milyon avro ve bonuslar karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, sarı kırmızılı ekiple ilk maçına çıkmak için gün sayıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görerek 4 maçlık cezaya çarptırılan Diagne, men cezasının henüz sona ermemesi nedeniyle Galatasaray formasını giyemedi. Bu doğrultuda, sarı kırmızıı ekibe gönül vermiş taraftarlar da 'Diagne'nin cezası ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor.

MBAYE DIAGNE'NİN CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile çeyrek final maçında Diagne'nin cezası da sona erecek. Senegalli golcü cezasının son kısmını bu maçta çekecek.

Hafta sonu Galatasaray'ın Trabzonspor maçında Fatih Terim'in görev vermesi halinde ise Diagne ilk maçına çıkacak.

DIAGNE KİMDİR?

Mbaye Diagne 28 Ekim 1991 tarihinde Senegal'de dünyaya geldi. Kariyerine 2010'da Brandizzo kulübünde başladı.

2013'de Juventus'a transfer olan Mbaye Diagne İtalyan devinde olduğu sürece Ajaccio, Lierse, Al-Shabab ve Westerlo takımlarda kiralık olarak forma giyindi.

2015 yılında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'le sözleşme imzaladı. Burada başarılı bir buçuk sezon geçiren futbolcu, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu.

Diagne, 2018'de Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'ya transfer oldu. Diagne şu ana kadar Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 20 gol attı. 2019 Ocak ayı devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu.