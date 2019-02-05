Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Diagne'nin cezası ne zaman bitiyor? Mbaye Diagne Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Diagne'nin cezası ne zaman bitiyor? maçında oynayacak mı?

Devre arası 10 milyon avro bedelle Kasımpaşa'dan 'a transfer olan Senegalli futbolcu 'nin cezasının ne zaman biteceği sarı kırmızılı taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyor. Galatasaray'ın gol yollarındaki eksikliğine çare olması beklenen yıldız oyuncu, takımının maçında forma giyememişti. Peki, Diagne'nin cezası ne zaman bitecek? Diagne maçında oynayacak mı?

Giriş Tarihi: 5.2.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 12:15
Diagne'nin cezası ne zaman bitiyor? Mbaye Diagne Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Ara transfer döneminin son günlerinde 10 milyon avro ve bonuslar karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, sarı kırmızılı ekiple ilk maçına çıkmak için gün sayıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görerek 4 maçlık cezaya çarptırılan Diagne, men cezasının henüz sona ermemesi nedeniyle Galatasaray formasını giyemedi. Bu doğrultuda, sarı kırmızıı ekibe gönül vermiş taraftarlar da 'Diagne'nin cezası ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor.

MBAYE DIAGNE'NİN CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile çeyrek final maçında Diagne'nin cezası da sona erecek. Senegalli golcü cezasının son kısmını bu maçta çekecek.

Hafta sonu Galatasaray'ın Trabzonspor maçında Fatih Terim'in görev vermesi halinde ise Diagne ilk maçına çıkacak.

DIAGNE KİMDİR?

Mbaye Diagne 28 Ekim 1991 tarihinde Senegal'de dünyaya geldi. Kariyerine 2010'da Brandizzo kulübünde başladı.

2013'de Juventus'a transfer olan Mbaye Diagne İtalyan devinde olduğu sürece Ajaccio, Lierse, Al-Shabab ve Westerlo takımlarda kiralık olarak forma giyindi.

2015 yılında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'le sözleşme imzaladı. Burada başarılı bir buçuk sezon geçiren futbolcu, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu.

Diagne, 2018'de Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'ya transfer oldu. Diagne şu ana kadar Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 20 gol attı. 2019 Ocak ayı devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Diagne'nin cezası ne zaman bitiyor? Mbaye Diagne Trabzonspor maçında oynayacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN