Ersun Yanal: Plansızlığın bedelini ödedik

Fenerbahçe'nin 22 kişilik UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli olurken, dışarıda kalan isimler bu duruma bir hayli üzüldü. Teknik direktör Ersun Yanal, liste dışında kalan Soldado, Dirar, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Miha Zajc'a moral vermek için bir görüşme yaptı ve durumu şu sözlerle özetledi: "Geçmişteki plansızlığın sıkıntısını çekiyoruz. Hepinizi bu kadroya almak isterdim. Ancak sadece 3 isim ekleyebiliyorum. Dışarıda kalanlar için çok üzgünüm. Ligde beraberiz ve orada hepinize ihtiyacım var."

ŞENER DIŞARIDA KALDI

Bu arada F.Bahçe'de 28 kişilik TFF kadrosunda sezon sonu sözleşmesi sona eren Şener'e yer kalmadı. Teknik direktör Yanal'ın sağ bekte Isla'nın dışında Dirar ve Moses gibi isimleri de oynatabileceği için bu karara vardığı ifade edildi.

TOLGAY'A 2 HAFTA LAZIM

Beşiktaş'ta yaklaşık 2.5 ay A takımdan uzak kalan Tolgay Arslan'ın fiziksel olarak eksiklerini gidermesinin 2 haftayı bulabileceği öğrenildi. Teknik heyetin başarılı oyuncuya özel bir program verdiği belirtildi. Bu arada yaptığı her açıklaması olay olan Tolgay'la görüşen Ersun Yanal'ın oyuncusuna "Geçmişe takılı kalma. Artık F.Bahçe için en iyisini yapmak için mücadele et" uyarısında bulunduğu kaydedildi. Öte yandan Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, arkadaşı Tolgay'ın transferi için şunları söyledi: "Yeni bir kulüp, yeni hedefler olacak. Ona başarılar dilerim."