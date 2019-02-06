Nabil Dirar bir döndü pir döndü

Fenerbahçe'de Nabil Dirar fırtınası sürüyor... Sarı-lacivertlilerde tam 85 gün Samandıra'nın dışında bırakılan Faslı futbolcu bir döndü, pir döndü. Bursaspor maçında 12 kilometre ile sahanın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu. 18 kez sprint (24 km/s üzeri koşu) atan Dirar, 487 metre sprint mesafesi kat etti.

1197 METRE YÜKSEK HIZLI KOŞU!

Yeni Malatya maçında 11.9 km koşu mesafesi ile yine sahanın lideriydi. Bursa deplasmanında olduğu gibi tüm koşu istatistiklerinde sahanın en iyi oyuncusu oldu. Son olarak Dirar, Göztepe maçında da 12 km mesafe katetti. 20 kez sprint attı, 407 metrelik sprint mesafesi yakaladı. Yüksek hızlı koşuda 68 kez/1197 metre gibi mükemmel bir istatistik yakaladı. Dirar, bu maçta sprint mesafesinde arkasında oynayan Isla ve Göztepe'nin sol beki Agbenyenu'ya geçildi. Ancak yine diğer istatistiklerde sahanın lideri oldu.

Dirar sezon başında Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Sezonun ilk yarısında ise disiplinsiz davranışları gerekçesiyle kadro dışı kaldı.