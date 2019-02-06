Japonlardan talep: Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15.00’te oynansın

BUGÜN NELER OLDU

Japonya'ya yurt dışından futbol maçları yayını satan aracı kurumun temsilcileri beIN SPORTS ve TFF'ye sürpriz bir teklifte bulundu. Japonlar, ülkelerinde de izlenebilmesi içinistedi. Fikret Orman, maçların Uzakdoğu için makul saatlere çekilmesi amacıyla TFF ile görüşmelerine rağmen mesafe kat edemediklerini ve konuyu gelecek sezon tekrar masaya yatıracaklarını söyledi.Toplantıyı 10'u Japon, 150'ye yakın medya mensubu takip etti. Japon gazeteciler, "Nagatomo ile Kagawa'nın birbirine rakip olması Japonya'da büyük ilgi çekti. Kagawa çok sevilen bir isim. Beşiktaş'ın Japonya'da taraftarı artacaktır" dediler.