Kombineye hücum!

BUGÜN NELER OLDU

SARI-kırmızılı yönetim iki golcü transferi ile taraftarla arasındaki buzları eritti. Alanya'da taraftarlar, Mustafa Cengiz içintezahüratı yaptı.¦ Sezon başında kombine satışında 32 bin 741 rakamına ulaşan Galatasaray'da yeni yönetim 9 ayda 100 loca sattı.¦ Transferlerle coşan taraftarın desteğini fırsata çevirmek isteyen sarıkırmızılı kulüp, 5 bin kombineyi daha satışa çıkardı.¦ Diagne ve Mitroglou açıklandı, iki günde bin 120 adet kombine satıldı. VIP bölümünden de 26 koltuk alındı ve kulüp 1 milyon 150 bin TL ciro yaparak, kasasına koydu.¦ Yönetim maç başı bilet gelirini de düşünerek kombine satışını 38 binde durdurma kararı aldı.SUUDI Arabistan ekibi Al Nassr'a kiralanan Maicon Roque, dün teknik heyet ve arkadaşlarına veda etti.