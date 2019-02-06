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'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası

Fransız kulübü 'ın, kaybolan uçakta bulunan eski futbolcusu 'nın bonservis ücretini, transfer olduğu İngiliz ekibi 'den talep ettiği öne sürüldü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 21:43
Nantes'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin iddiasına göre, Nantes Kulübü, 10 gün içinde bir ödeme yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılacağını Cardiff City Kulübü'ne bildirdi.

Cardiff City'nin, kulüpler arasındaki anlaşma gereği 15 milyon sterlinlik bonservis ücretini, üç yıl içinde taksitler halinde ödeyeceği paylaşıldı.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, 4 Şubat'ta ulaştıkları uçağın enkazında bir ceset tespit edildiğini açıklamıştı.

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Nantes'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası
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