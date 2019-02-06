Yassine Benzia'nın menajeri ayrılığı açıkladı

Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği kadroyu resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, 4 altyapı oyuncusuna yer vermek zorunda olduğu kadroya, 24 tane as futbolcu yazabildi. Bu nedenle sezon başında Fransa'nın Lille takımından satın alma opsiyonuyla kiralanan Yassine Benzia lig kadrosunun dışında kaldı. Cezayirli oyuncu sadece Zenit maçlarında forma giyebilecek. Böylece Benzia, Fenerbahçe'deki lig kariyerini gol atamadan tamamlamış oldu.

18 MİLYON TL PARA BOŞA MI GİTTİ!

Oyuncunun menajeri Niang, "Gelecek sezon F.Bahçe'de olmayacağımız bize bildirildi. Sezon sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi. Benzia'nın F.Bahçe'den 3 milyon Euro ücret aldığı öğrenildi. Bu arada Şener ise TFF kadrosuna dahil edildi. Kanarya'da Kameni ve Tolga kadro dışında kalmaya devam etti.

BİR GÖRÜŞ

Gürcan BİLGİÇ: En doğru karar!

Son transferlerle birlikte takımdaki orta saha sayısı 7-8'e ulaşmıştı. Bunun üstüne bir de maç kadrosuna en fazla 12 yabancı yazılması kuralı eklendi. Sanıyorum hem bu noktada kadroda rahatlamak için hem de diğer pozisyonlarda eksik kalmamak için bu kararı verdiler. Esas problem; bu seçim sonrasında kimsenin 'Böyle şey olur mu?' dememesi. Benzia da performansını sorgulamak zorunda. Dengelere baktığımızda Alper-Şener veya Benzia'dan biri gidecekti. En doğru kararı verdiler.

İŞTE 28 KİŞİLİK LİSTE

Volkan Demirel Harun Tekin Andre Ayew Islam Slimani Michael Frey Jailson Mehmet Topal İsmail Köybaşı Şener Özbayraklı Hasan Ali Kaldırım Mehmet Ekici Oğuz Kağan Güçtekin Victor Moses Miha Zajc Serdar Aziz Sadık Çiftpınar Alper Potuk Mahsun Çapkan Burak Albayrak Tolgay Arslan Deniz Yılmaz Martin Skrtel Neustadter Valbuena Nabil Dirar Isla Soldado Eljif Elmas.

MOSES: GELMEMDE DAMİEN'İN PAYI BÜYÜK

Fenebahçe'nin Youtube kanalına röportaj veren Victor Moses, sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etmeden önce aralarında Emenike'nin de olduğu bazı futbolculardan olumlu referans aldığını söyledi. Nijeryalı oyuncu, "Benim buraya gelmemde Damien'in (Comolli) payı büyük. Başkana ve ona teşekkür ediyorum. Başkanla, uzunca her şeyin iyi olacağı gibi şeyler konuştuk. Kulüp başkanı ile konuşmak güzeldi. O benim buraya gelmemi istedi, buradayım" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ'TAN YİNE YABANCI KURALI VURGUSU

Fenerbahçe derbisinde camiaya seslenen Başkan Ali Koç, "Transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla titizlikle çalıştık. Ligin ikinci yarısındaki gayemiz, futbolumuzu ve kadromuzun omurgasını geliştirip önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmaktır. Fenerbahçemiz gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Buna inancımız tamdır" dedi. Devre arasında transfer yaparken çok sayıda parametreyi dikkate aldıklarını belirten Koç, "FFP, mali yapı, takviyeye ihtiyaç duyulan bölgeler, gelecek yıllarda değişmesi beklenen yabancı kuralı bunların en başında geliyor" ifadelerini kullandı.