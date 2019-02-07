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Son dakika: Ceferin başkanlığına seçildi

, 43. Olağan Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 14:27
Son dakika: Ceferin UEFA başkanlığına seçildi

Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı 43. Olağan UEFA Kongresi, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanı oldu. UEFA başkanı olarak ikinci dönemine başlayacak Ceferin, 2023'e kadar görevde kalacak.

Ceferin, FIFA'nın men cezası verdiği Michel Platini'nin başkanlıktan ayrılmasının ardından Eylül 2016'daki olağanüstü kongrede yapılan oylamada Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ı geride bırakarak göreve gelmişti.

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