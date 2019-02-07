Antalyaspor taktik çalıştı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Cumartesi günü karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Çaykur Rizespor maçının taktiksel provaları yapıldı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlılar, 2 gruba ayrıldı ve bir grup taktik çalışırken diğer grup yan sahada çalıştı. Futbolcular daha sonra tam sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Antalyaspor, yarın sabah uçakla Trabzon'a gidecek, oradan da kara yolu ile Rize'ye geçecek.