Defans yüzde 50 ucuzladı

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Serdar Aziz'den sonra Brezilyalı Maicon'la da yollarını ayıran Galatasaray, savunmanın maaş bütçesindeMaicon 2.2 milyon Euro, Serdar Aziz 2 milyon Euro yıllık garanti para alıyordu. Yeni stoperlerden Marcao, senede 800 bin Euro, Luyindama ise 1.2 milyon Euro kazanacak. Defansının maliyetini yüzde 50 ucuzlatmayı başaran sarı-kırmızılı kulüp, Bafetimbi Gomis'in sezon başı kulüpten istediği 5 milyon Euro karşılığında ise yeni golcüleri Mbaye Diagne-Kostas Mitroglou ikilisinin maaşlarını karşılayacak.Galatasaray forması altında ilk golünü ikinci resmi maçında Türkiye Kupası maçında atan Luyindama, duygularını şöyle anlattı: "İyi bir takımız... Buraya doğrudan adapte olmak zordu ama üstesinden geldim. Marcao ile iki maç oynadım ve birbirimizi tanımaya başladık. İlerleyen dönemlerde daha iyisi de olacaktır. Taraftarla benim aramda aşk ilişkisi olmalı. Onlar bana aşkını ne kadar gösterirse, ben de öyle karşılık veririm."