Galatasaray’a kupa terapisi

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, önce 1. Lig'in lideri Gençlerbirliği'ni sonra Süper Lig'in lideri Başakşehir'i eleyerek, kupaya damgasını vuran Hatayspor'u çeyrek finalin ilk ayağında 2-0 yendi.Luyindama, 35'te Korkishko'yu çektiği pozisyonda kırmızıya yaklaştı, VAR'dan pozisyonu izleyen hakem Mustafa Öğretmenoğlu, 'devam' dedi.İkinci yarıda Onyekuru kötü bitiriciliği yüzünden pozisyonları harcadı.Korkishko, 35. dakikada ceza sahasına yönelirken, Luyindama'nın müdahalesi ile yerde kaldı. VAR'dan pozisyonu izleyen hakem Mustafa Öğretmenoğlu, faul olmadığını belirterek, kırmızı kart çıkarmadı.Feghouli, yükselen formunu kupada da sürdürdü. Dün akşam, son 10 dakika şans bulan ve 90+2'de tabelayı belirleyen Cezayirli futbolcu, Galatasaray adına bu sezon 4. golünü attı.Galatasaray'ın yeni transferi Diagne'nin 5 maçlık cezası Hatay maçıyla bitti. Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan Senegalli golcü, eski takımı Kasımpaşa'nın kupada oynadığı karşılaşmada kırmızı görerek 4 maç daha ceza almıştı. Diagne, Terim'in görev vermesi durumunda Trabzon maçında forma giyecek.Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve dün de takımını rahatlatan golü kaydeden Feghouli, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, iyi bir skor da elde ettik. Rakibimiz, Başakşehir'i eleyen bir takımdı. Burada aldığımız sonuç, ikinci maç için önemli olacak" dedi. Trabzonspor maçını da değerlendiren Cezayirli yıldız, "Bundan sonra her maç önemli. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Trabzonspor maçında tüm performansımı sahaya yansıtacağım. Ayrıca bu akşamki galibiyetimizi Fatih hocamıza armağan ediyorum" ifadesini kullandı.Yeni transfer Luyindama'nın attığı erken gol sonrası ilk yarı boyunca oyunun ve pozisyonların hakimi Galatasaray'dı. Fernando, Onyekuru, Yunus önce kaleci Ömer'i sonra da yerine giren kaleci Akın'ı geçemedi.Sahada mükemmel bir pas oyunu sergilerken, takım mücadelesiyle göz doldurdular. Kaleci Ömer'in atılmasıyla 10 kişi kalan Hatayspor, ikinci yarıda 11 kişilik Galatasaray'a karşı 15 kişilik bir mücadele ortaya koydu. Belhanda, Galatasaray'ın hücum anlayışını sağ tarafa taşıyınca, Onyekuru'nun bölgesi bir anda etkisizleşti. Son 10 dakika oynayan Feghouli'nin oyuna verdiği destek ve enerji, turu getirebilecek bir skor kazandırdı. Luyindama mükemmel bir gole imza attı ancak aşırı özgüvenli oynuyor ama zaman zaman dağınıklık yaşıyor. LFatih Terim ve ailesine başsağlığı diliyorum. Allah geride kalanlara ömür ve sabır versin. Talat Baba'nın mekanı cennet olsun.Türkiye Kupası, bize yıllardır Süper Lig dışında da emek veren, ter döken futbolcuları izlettiriyor. Önceki gün Ümraniyespor, dün 10 kişi kalmasına rağmen ve 2-0 mağlup olmasına rağmen Hatayspor...Dün de ilk yarıda vasatın üstü futbol, ikinci yarıda taraftarını üzen futbolla 2-0 kazandılar, tur kapısını araladılar. Takımın başında teknik direktörü yoktu. Olsaydı belki ikinci yarıda oyuna müdahale ederdi ama babası ölmüştü... Futbol yorumcusuyum ama Fatih Terim'den daha iyi futbol bilemem, iki çocuğum var ama Fatih Terim'den fazla hayatı bilemem. Fatih Terim'den bir şeyi daha iyi bilirim. Babasızlığı... Babanız öldüğünde üşümez, donarsınız. Acısı da, sızısı da anlatılmaz.Talat Bey, büyük evlat yetiştirdiniz, toprağınız bol olsun...