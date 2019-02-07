Kale emin ellerde

BUGÜN NELER OLDU

ONUR Recep Kıvrak ve Esteban'ın ayrılışı sonrası Trabzonspor'da kaleyi devralan genç isimler Uğurcan Çakır ve Arda Akbulut, performanslarıyla güven verdi. Onur ligin ilk 12 haftasında 18 gol yedi ve maç başına 1.5'lik oran yakaladı. 22 yaşındaki Uğurcan ise 12 maçta kalesinde 11 top gördü. 22 yaşındaki eldiven, böylece karşılaşma başına 0.91 orana ulaştı. 18 yaşındaki Arda Akbulut da Türkiye Kupası'nda iki maçta 108 dakika görev alırken gol yemedi.Trabzonspor Yönetimi, takımda sakatlıkların artması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kurban kestirdi. Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular; yeni sakatlıkların yaşanmaması, tedavileri süren oyuncuların da bir an önce takıma dönmesi temennisinde bulundular.