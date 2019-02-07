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: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçına atandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 12:54
Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemle şu şekilde:

YARIN

20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: ALPER ULUSOY

CUMARTESİ

16:00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: CÜNEYT ÇAKIR

16:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: HALİS ÖZKAHYA

19:00 Beşiktaş - Bursaspor: METE KALKAVAN

PAZAR

13:30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: HALİL UMUT MELER

16:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: FIRAT AYDINUS

19:00 Galatasaray - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK

PAZARTESİ

20:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA

20:00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: ALİ PALABIYIK

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Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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