Galatasaray-Trabzonspor Ümit Öztürk’ün

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de pazar günü TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesine Ümit Öztürk atandı. Denizli bölgesi hakemi, iki takım arasındaki maçı ilk kez yönetecek. Öztürk, bu sezon 12 lig maçında orta hakem, 10 maçta VAR, 1 karşılaşmada da AVAR olarak görev yaptı. Galatasaray, Öztürk'ün yönettiği 8 maçın 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Trabzon'un ise bu sezon hiç maçını yönetmedi.20.30 İM Kayseri-Fenerbahçe: Alper Ulusoy16.00 M.Başakşehir-BB Erzurum: Cüneyt Çakır16.00 Çaykur Rize-Antalya: Halis Özkahya19.00 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan13.30 A.Konya-EY. Malatya: Halil Umut Meler16.00 Göztepe-A.Alanya: Fırat Aydınus19.00 Galatasaray-Trabzon: Ümit Öztürk20.00 Ankaragücü-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa20.00 DG Sivasspor-Akhisar: Ali Palabıyık