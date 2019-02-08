Hikmet Karaman: Önemli bir 3 puan aldık

BUGÜN NELER OLDU

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Teknik Direktör Karaman, "Öncelikle 3 puan için takımımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın ilk 45 dakikasında belki hücumsal anlamda oyuna hükmeden takım değildik ama Fenerbahçe'ye hiç pozisyon vermedik. İlk 45 dakikaya baktığımızda hücumda zenginliği olmayan ama rakibe de pozisyon vermeyen bir takım. Biz bu maça sol bek değil sol stoper başladık. Orada Atilla'yı kulübede bıraktık. Buradaki amacımız Fenerbahçe'nin güçlü yönünü önleyebilmek. Önce bir kere ilk 45 dakikada Fenerbahçe'nin gücünü sahadan aldık. Bugün rakibimiz uzatma dakikalarıyla birlikte 10 kişi oynadı, kolay değil. Hakemin kararlarıyla ilgili bazen keskin konuşabiliyoruz. Benim de katılmadığım pozisyonlar var. Nihayetinde ikinci yarıyı akıllı oynadık ama daha iyi oynayabilirdik. Önemli üç puan aldık. Taraftarımızın da özellikle iyi bir desteği var. Nihayetinde önemli bir 3 puan aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.