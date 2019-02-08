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Olaylı - derbisinin iddianamesi tamamlandı!

- arasında oynanan maç sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında ceza istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Şenol Güneş’e fırlatılan çakmak ve su şişesi silah sayılırken, tüm şüpheliler hakkında seyirden men tedbiri uygulanması da talep edildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 11:45
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı!

ile arasında geçen sezon oynanan olaylı derbiye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Şenol Güneş ve Quaresma mağdur, Caner Erkin şikayet olarak yer aldı. Toplam 46 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 3 şüpheli için Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 2.5 yıla kadar, 7 şüpheli için de Quaresma ve Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamede 35 şüpheli için de, "Yasak madde kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapis istenirken, 1 şüpheli için de adli para cezası talep edildi. Tüm şüpheliler hakkında seyirden men tedbirinin uygulanması istendi.

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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı!
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