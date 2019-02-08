Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen sezon oynanan olaylı derbiye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Şenol Güneş ve Quaresma mağdur, Caner Erkin şikayet olarak yer aldı. Toplam 46 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 3 şüpheli için Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 2.5 yıla kadar, 7 şüpheli için de Quaresma ve Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamede 35 şüpheli için de, "Yasak madde kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapis istenirken, 1 şüpheli için de adli para cezası talep edildi. Tüm şüpheliler hakkında seyirden men tedbirinin uygulanması istendi.