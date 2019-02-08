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ilk kez kadroda

Devre arasında Galatasaray’dan 'a transfer olan , yeni takımında ilk kez kadroda kendisine yer buldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 10:42
Tarık Çamdal ilk kez kadroda

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Antalyaspor'da 4 futbolcu kadroda yer almadı.

Ligde son 5 haftadır 3 puan alamayan Antalyaspor, bu hasretine Çaykur Rizespor deplasmanında son vermek istiyor. Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Antalyaspor'da zorlu mücadele öncesi 4 isim kadroda yer almadı. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı bulunan Ondrej Celustka, kadro dışı bırakılan Aly Cissokho, cezalı Souleymane Doukara ile birlikte kaleci Ozan Evrim Özenç kadroya alınmadı.
Antalyaspor'da devre arası Galatasaray'dan transfer edilen Tarık Çamdal ise ilk kez kadroda kendisine yer buldu. Henüz hazır olmadığı belirtilen Tarık Çamdal'ın, Cissokho'nun kadro dışı kalmasının ardından kafileye dahil edildiği belirtildi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer aldı: Boffin, Ferhat, Diego, Salih, Nazım, Tarık, Bahadır, Osman, Zeki, Yekta, Charles, Hakan, Chico, Doğukan, Harun, Serdar, Drole, Amilton, Fredy, Mevlüt, Sergen.

Cumartesi saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi, Halis Özkahya yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Hakan Yemişken yapacak.

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Tarık Çamdal ilk kez kadroda
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