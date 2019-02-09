1. Lig'de 'yenilmezler' derbisi: Denizlispor-Altınordu

Spor Toto 1. Lig'de son 12 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmayan Denizlispor, 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu'yu ağırlayacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Süleyman Abay yönetecek.

Ege Bölgesi'ni Spor Toto 1. Lig'de temsil eden 43 puanla haftaya lider başlayan Denizlispor ile 35 puana sahip haftaya 6. sırada giren Altınordu, 21. hafta mücadelesinde birbirlerine rakip olacak.

Denizlispor ligde 12 maçtır yenilmiyor. Yeşil-siyahlı ekip son 12 müsabakasında 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan topladı. Altınordu ise 8 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldığı son 14 müsabakada 30 puan elde etti.

Denizlispor'da Ziya Alkurt kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk devresinde İzmir'de oynanan müsabakayı Altınordu 4-0 kazanmıştı.