46 kişiye ceza istendi

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındave Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.Şüphelilerin eylemlerinin tek tek anlatıldığı iddianamede,Şüphelilerdenmağdur Şenol Güneş'e karşı "silahla yaralama" ve "spor alanında yasak madde bulundurma" suçlarından 6 aydan 2 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, 7 şüphelinin de futbolcular Quaresma ve Caner Erkin'e karşı "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "spor alanında yasak madde bulundurma" suçlarını işledikleri gerekçesiyleİddianamede, bir şüphelinin de "spor alanında yasak madde kullanma" suçundan adli para cezasına çarptırılması, 46 şüpheli hakkında ayrıca "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbirinin uygulaması istendi.ARALARINDA Caner Erkin ile haklarında iddianame hazırlanan 46 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 72 şüpheli hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "yaralama", "hakaret içerikli tezahürat", "spor alanında yasak madde kullanma" suçlarından ise takipsizlik kararı verildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin, takipsizlikle sonuçlanan soruşturmanın mağdur bölümünde yer aldı.