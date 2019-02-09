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- maçının VAR'ı

'ın, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacağı maçın 'i (VAR) oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019 12:47
Beşiktaş-Bursaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bu akşam evinde Bursaspor ile oynayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak.

Vodafone Park'ta oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. 42 yaşındaki hakeme AVAR olarak da Ali Şansalan eşlik edecek.

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Beşiktaş-Bursaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek
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