SABAH yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

1- G.Saray ve Trabzonspor'un bu önemli maçta artı ve eksileri nelerdir?

2- Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını kim kazanır?

3- Maça Ümit Öztürk'ün atanması çok eleştiriliyor. Yorumunuz nedir?

LEVENT TÜZEMEN

Diagne'li Galatasaray kazanmaya yakın

1-YENI TRANSFERLER ve özellikle golcü Diagne'nin oynaması taraftara, "Bu maça mutlaka gelin" mesajını veriyor. Türk Telekom'un atmosferi, Galatasaray'a itici güç olurken, rakip takımları ciddi baskı altına alıyor. Yenilenen savunma hattına Nagatomo'nun katılacak olmasının yanı sıra hücum hattının gol eksikliğini gövdeli transfer Diagne'nin dolduracağını düşünürsek Galatasaray kazanmaya yakın görünüyor. Çabuk ve hızlı özelliklere sahip Nagatomo-Linnes ikilisi Abdülkadir ile Nwakaeme'nin kolay çalım atmalarına izin vermemelidir. Luyindama- Marcao ikilisi birbirini tamamladı. Rodellaga'ya karşı oynayacak olan Kongolu stoper, top ayağındayken riske girmemeli.

2-GALATASARAY, pas yapma becerisi ile topa ve oyuna hâkim olma zenginliği eksik Trabzonspor'a karşı dev maçı kazanmaya yakın görünüyor. Onazi ve Pereira'nın eksikliğini Trabzonspor dolduramadı. Galatasaray orta alanı daha iyi kontrol edecek Ndiaye, Selçuk, Donk gibi oyunculara sahip. Onyekuru'nun çabukluğu, Feghouli'nin yükselen formu, Diagne'nin golcülüğü Galatasaray'ı favori kılıyor. Ayrıca Trabzon'da kaleyi koruyacak genç Arda'nın tecrübesizliği Galatasaray hücum hattını avantajlı kılıyor. Bu yüzden bol şut atmak gerekir. Duran toplar için 3 kule Luyindama-Marcao-Diagne'nin gol şanslarının yüksek olduğunu belirtirim.

3-VÜCUT diline baktığımızda oyuncularla mükemmel iletişim kuran ve sakin bir kişiliğe sahip yeni FIFA olan hakem Ümit Öztürk, Türk hakemliğinin önemli ismi olacaktır. Trabzonspor Kulübü birçok hakemle ilgili gösterdiği hassasiyette haklıdır. Ancak Ümit Öztürk bu kategoriye girmez ve düzgün maç yönetir.

İSKENDER GÜNEN

Trabzon'un artısı takımdaşlık ruhu

1-ZORLUKLARLA dolu bir sezon, önce transfer yasağı ardından takıma katkı yapan oyuncuların sakatlıkları... Ama iki kulvarda da saygıya layık mücadele eden bir takım. Bu maçta Sosa ve Novak'ın oynayabilecek durumda olmaları Trabzonspor için kazanç. Özellikle Sosa her ne kadar maç eksiği de olsa sahada varlığı ile takıma güç katan bir isim. Trabzonspor'un en büyük artısı uzun yıllardır görmediğimiz takımdaşlık ruhu. Saha içi yardımlaşmaları, sorumluluk anlayışları ve mücadele güçleriyle bugün gelinen nokta, bu takımın genlerinde olan başarının parametreleri. Rakip kim olursa olsun eksikliklerine rağmen aynı anlayışla sahada yer almaları bu maçta da öne çıkacaktır

2-KIMIN kazanacağını söylemek kolay değil. Çünkü böylesi büyük karşılaşmalarda 3 sonuç da çıkabilir. Kâğıt üstünde favori olarak gösterilen takımların geçtiğimiz yıllarda beklenmeyen sonuçlar aldığı herkesçe biliniyor. Bana göre; Trabzonspor'un eksiklerine rağmen bu maçtan 3 puanla ayrılması sürpriz değil.

3-HAKEM konusunda herkes biliyor ki Trabzonspor, en fazla canı yanan takımların başında. VAR sistemi gelmesine rağmen Trabzonspor maçlarında VAR'ın yok olduğu, bu yüzden puan kayıplarının yaşandığı sezon başından beri ortada. Hakemlere güvenmek gerekmekte ama ne yazık ki yıllardır (VAR sistemi gelmesine rağmen) yanlışlıklar bir türlü düzelmiyor. Yine kişiye ve takıma göre yorumlanan pozisyonlar var. İşin gerçeği VAR'ı da kendimize benzettik. Adil bir yönetim olmasını diliyorum…